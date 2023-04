Fifa, corsa a quattro per ospitare la Coppa del Mondo donne 2027

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 APR - La Fifa ha annunciato di aver ricevuto quattro manifestazioni di interesse per ospitare la Coppa del Mondo femminile del 2027. Si tratta di Brasile, Sudafrica, della proposta congiunta Usa-Messico e di quella europea Belgio-Olanda-Germania. La Fifa si riunirà in congresso e scioglierà le riserve il prossimo il 17 maggio 2024. A questo punto, la Federazione invierà il Bidding Agreement - un documento necessario per garantire che i principi chiave del processo di offerta siano rispettati - alle federazioni interessate che avranno tempo fino al 19 maggio 2023 per restituirlo e confermare il proprio coinvolgimento. (ANSA).