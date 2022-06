FIFA, estesa la durata delle regole sul tesseramento dei giocatori di club di Russia e Ucraina

Fonte: tuttomercatoweb.com

La FIFA estende la durata delle regole sul tesseramento di giocatori di club di Russia e Ucraina. Attraverso un comunicato ufficiale la FIFA fa sapere che giocatori e allenatore che sono legati a club russi o ucraini potranno sospendere il loro contratto fino al 30 giugno 2023. Queste disposizioni danno a giocatori e allenatori l'opportunità di allenarsi, giocare e ricevere uno stipendio in altri paesi, proteggendo al contempo i club ucraini e facilitando la partenza di giocatori e allenatori stranieri dalla Russia.

Per quanto riguarda i minorenni in fuga dall'Ucraina con i propri genitori a causa del conflitto in corso, è statao stabilito che saranno esonerati dalla norma che vieta il trasferimento internazionale dei giocatori con meno di diciotto anni di età.

La FIFA continuerà a monitorare da vicino la situazione in Ucraina per garantire che il quadro normativo sia adattato in base a eventuali nuovi sviluppi. La FIFA continua inoltre a condannare l'uso continuo della forza da parte della Russia in Ucraina e chiede una rapida cessazione della guerra e un ritorno alla pace.