Fifa, il 64% dei tifosi inglesi è contrario al Mondiale ogni due anni

Il calcio è nato in Inghilterra e a quelle latitudini i tifosi sono per antonomasia conservatori. Lo conferma anche un'inchiesta realizzata dall'agenzia 'YouGov' in merito all'idea della FIFA di organizzare un Mondiale ogni due anni. Quasi due terzi dei supporters britannici si sono detti contrari: il 64% dei mille sostenitori chiamati a votare hanno espresso parere negativi, di cui un 40% in maniera netta e un 24% in maniera più leggera. Solo l'8% si è mostrato invece fermamente favorevole, il 13% ha offerto un 'sostegno relativo', mentre il 15% ha fatto sapere che cambierebbe poco dal punto di vista dello spettacolo.