FIFA, il nuovo Ranking femminile: Italia al 15° posto. Tutto invariato in testa: USA sempre primi

La FIFA ha aggiornato il Ranking relativo alle Nazionali femminili a distanza di quattro mesi dall’ultima classifica. In testa resta tutto invariato con Stati Uniti, Svezia e Germania sul podio, mentre la Francia sale al quarto posto scavalcando l’Olanda. Balzo in avanti anche per la Spagna, ora nona, e la Svizzera – avversaria dell’Italia – che passa dal 20° al 17° posto in classifica. Scende invece di una posizione la nostra Nazionale scavalcata dalla Danimarca.

I risultati più impressionanti si trovano più in basso nella classifica: Il Libano infatti è salito al 140° posto conquistando cinque posizioni, ma è il Montenegro ad aver scalato più posizioni di tutte, ben 13, portandosi all’85° posto. Infine entrano per la prima volta in classifica quattro Nazionali ( Niger, Sierra Leone e Sud Sudan ) e dopo 14 anni tornano a far presenza anche Benin e Liberia. Queste le prime 20 posizioni del Ranking:

1) Stati Uniti

2) Svezia

3) Germania

4) Francia

5) Olanda

6) Canada

7) Brasile

8) Inghilterra

9) Spagna

10) Corea del Nord

11) Australia

12) Norvegia

13) Giappone

14) Danimarca

15) Italia

16) Islanda

17) Svizzera

18) Corea del Sud

19) Cina

20) Belgio