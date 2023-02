FIFA, il report sul mercato femminile: spesi più di 770 milioni di dollari

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIFA ha reso noto il report sui trasferimenti nel mercato di gennaio al femminile. Un mercato che ha fatto segnare numeri record con 341 trasferimenti internazionali, più 30,2% rispetto a un anno fa, con le spese dei club che anno raggiunto i 774,300 dollari spesi in quest'ultimo mese con un incremento del 58,7% rispetto alla finestra del gennaio 2022. La maggior parte dei trasferimenti, 83,6%, ha riguardato giocatrici senza contratto, ma per la prima volta dall'introduzione dell'obbligo di utilizzare il TMS per i trasferimenti nel calcio femminile, la quota di trasferimenti permanenti durante la finestra di mercato di gennaio ha superato il 10% e sta iniziando ad avvicinarsi al numero equivalente nel calcio maschile (13,1% a gennaio 2023).

"Le giocatrici di età compresa tra i 18 e i 23 anni sono stati ancora una volta la fascia di età più rappresentata nei trasferimenti internazionali a gennaio 2023 in quanto coinvolti nel 48,7% di tutti i trasferimenti, seguiti da quelle di età compresa tra i 24 e i 29 anni (40,6%). Le calciatrici di età compresa tra 18 e 23 anni dominano anche per quanto riguarda le spese di trasferimento, con il 50,0% di tutti i trasferimenti con commissioni e il 54,7% dell'esborso totale che rientrano in questa fascia di età. - si legge ancora nel report - La maggior parte dei trasferimenti internazionali di calciatrici professioniste nel gennaio 2023 ha riguardato i club della UEFA (205 trasferimenti in entrata e 167 in uscita). Tuttavia, gran parte della crescita rispetto a gennaio 2022 può essere attribuita in realtà all'aumento dell'attività dei club in altre confederazioni, in particolare in CONMEBOL, dove il numero di trasferimenti in entrata è aumentato di quasi il 500% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Con 35 trasferimenti in entrata, i club colombiani hanno registrato il maggior numero di nuovi giocatori nel gennaio 2023. Per quanto riguarda le uscite, sia la Svezia che gli Stati Uniti sono stati i numeri uno, ciascuno con 26 trasferimenti in uscita. Anche se i club europei dominavano ancora questi movimenti, anche le federazioni di altre tre confederazioni erano tra le prime cinque in termini di numero di trasferimenti in entrata o in uscita: Colombia e Brasile (entrambe CONMEBOL), Stati Uniti (Concacaf) e Marocco (CAF)".