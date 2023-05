FIFA, Infantino: "Pensavo che il Napoli vincesse l'anno scorso, poi ha vinto al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a Radio Rai.

Quanto è rimasto sorpreso dallo scudetto del Napoli?

"Che bello. Che bello pensare a Diego in questo momento di festa. Diego sicuramente starà festeggiando anche lui insieme a tutti quelli che amano il Napoli o a tutti quelli che amano il calcio. Perché quest’anno quello che ha dimostrato il Napoli è stato veramente fantastico: complimenti alla squadra, a Spalletti, a De Laurentiis, a tutti quanti che hanno saputo lavorare negli anni. Io devo dire che ho visto una partita del Napoli l’anno scorso, Napoli-Lazio, dominata dal Napoli e pensavo che vincesse già l’anno scorso. Poi alla fine non ha vinto, ha vinto il Milan, ma quest’anno ha vinto meritatamente ed è bello per il calcio italiano, perché ha dato un’immagine a livello europeo di una squadra veramente propositiva, offensiva, che gioca bene, e virtuosa anche dal punto di vista della società. Quindi averne di Napoli in Italia. Complimenti ancora, bellissimo, e Forza Napoli, Forza Diego: tutti quelli che amano il calcio penso che siano felici in questo momento".