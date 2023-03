FIFA, Infantino riconfermato: "Vi avevamo promesso i migliori Mondiale di sempre, l'abbiamo fatto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Riconfermato presidente della FIFA almeno fino al 2027, Gianni Infantino ha parlato così in occasione del 73esimo Congresso della FIFA in corso a Kigali, in Ruanda: "Vi amo tutti. Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della FIFA, che l’avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor... Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono.