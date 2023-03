Fifa, Infantino rieletto presidente per acclamazione: "Vi amo tutti"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Gianni Infantino e' stato rieletto per acclamazione alla presidenza della Fifa per il prossimo quadriennio, fino al 2027. "Vi amo tutti", ha detto il presidente uscente ai 211 delegati presenti al Congresso Fifa, in corso a Kigali, in Ruanda. Infantino, svizzero di origine italiana, 52 anni, era candidato unico alla sua successione ed e' ora al suo terzo mandato (ANSA).