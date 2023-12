FIFA, investiti 2,8 miliardi di dollari per sviluppo calcio

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La Fifa ha investito finora 2,8 miliardi di dollari per il programma Forward, volto a sviluppare costantemente il calcio tra tutte le proprie associazioni affiliate. Lo si legge le report pubblicato oggi dal massimo ente calcistico mondiale: dei 2,8 miliardi investiti sinora, oltre 2,24 miliardi sono stati dedicati alla costruzione di nuove infrastrutture calcistiche o per la manutenzione e l'ammodernamento di quelle esistenti, per lo sviluppo di competizioni nazionali e per la copertura dei costi di gestione legati ad amministrazione e governance. Tra il 2016 e il 2022 sono stati approvati più di 1.600 progetti con un impatto a lungo termine sullo sviluppo del calcio: circa un terzo (524) di essi riguardava le infrastrutture, come centri tecnici e stadi.

Alla fine dell'attuale ciclo (2023-2026) del programma, l'importo complessivo degli investimenti toccherà i 5 miliardi di dollari. (ANSA).