Fifa, negli ultimi 10 anni spesi 41 miliardi in trasferimenti

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Quarantotto miliardi e 500 milioni di dollari in trasferimenti nell'ultimo decennio (al cambio attuale 41 miliardi di euro), con l'Europa a coprire la parte maggiore e cinque club italiani nella top 30 delle spese: sono alcune delle indicazioni di un report fifa, condotto sul calciomercato di 8.264 club, con un totale di 66.789 giocatori spostati e 200 federazioni affiliate alla FIFA coinvolte. I primi 30 club in termini di spese sono tutti europei, dominano quelli inglesi (12), poi Spagna e Italia con 5 ciascuno (per la Serie A sono presenti, Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli). Tre sono i club tedeschi, due a testa per Francia e Portogallo, mentre uno solo è russo. Inoltre, si evidenzia come il calo dei premi di formazione è in netto contrasto con l'importo delle commissioni corrisposti agli agenti, passati da 131,1 milioni di dollari nel 2011 a 640,5 milioni di dollari nel 2019. (ANSA).