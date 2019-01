Fifa pensa a un trasferimento a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - La Fifa sta pensando a trasferire la propria sede da Zurigo a Parigi, secondo informazioni raccolte da Le Monde, in edicola oggi. Contatti operativi in questa direzione sarebbero già stati avviati dal presidente dell'organismo mondiale di Governo del calcio, Gianni Infantino, con il presidente francese, Emmanuel Macron. Infantino "sembra apprezzare particolarmente la capitale francese", e "all'Eliseo confermano lo svolgimento di 'discussioni informali' sul progetto tra il presidente Fifa e Macron. La proposta è arrivata da Infantino, che è stato ricevuto dal presidente della Repubblica il 7 dicembre 2018, in piena crisi dei gilet gialli. La Fifa, contattata da Le Monde, ha fatto sapere che un trasferimento a Parigi non è attualmente "all'ordine del giorno".