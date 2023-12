Fifa, Spagna in testa al ranking femminile. L'Italia è 14^

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - A quattro mesi dalla vittoria dei Mondiali femminili di calcio in Australia e Nuova Zelanda, le campionesse della Spagna sono salite per la prima volta in vetta al ranking per nazionali della Fifa. Le "furie rosse" scalzano la Svezia che scivola al quinto posto. In seconda posizione gli Stati Uniti, davanti alla Francia e all'Inghilterra. Scala tre posizioni l'Italia con le azzurre che salgono alla 14ma posizione della classifica mondiale. Sono 192 le squadre censite dalla Fifa sulla base di oltre 400 partite internazionali.

Le prime posizioni, ad eccezione degli Usa, vedono tutte squadre europee. All'ottavo posto il Giappone, davanti alla Corea del Nord, al Canada, al Brasile e all'Australia. La Nigeria, 34ma, è la prima squadra africana. (ANSA).