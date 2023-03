Fifa The Best Award: a Lochoshvili della Cremonese il premio Fair Play

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima degli ultimi due premi dei FIFA The Best, quelli di miglior calciatore e calciatrice, è tempo dello speciale riconoscimento legato al Fair Play, che va a un giocatore oggi in Italia. Si tratta di Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese che nella scorsa stagione del campionato austriaco, quando vestiva la maglia del Wolfsberger, ha salvato la vita all'avversario Teigl dell'Austria Vienna. Il centrale georgiano, in video-collegamento, ha così commentato: "Mi dispiace non essere qui, è un onore per me.