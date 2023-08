FIFA Women’s World Cup 2023, terzo posto per la Svezia di Asllani

vedi letture

Siamo giunti ormai al termine della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023, disputata in Australia e Nuova Zelanda. E mentre cresce sempre di più l’attesa per la finalissima tra Spagna e Inghilterra in programma per domani, quello che è certo, invece, è il posizionamento del terzo e quarto posto, con la Svezia che si è imposta quest’oggi sull’Australia per 2-0, aggiudicandosi così la medaglia di bronzo. Ad andare a segno Rolfo nella prima frazione di gioco e la nostra giocatrice rossonera, Kosovare Asllani, che con un bel tiro di potenza da fuori area regala il raddoppio alle compagne di squadra al 62’ e firma la sua prima rete del torneo con la fascia da capitano. Dando un’occhiata alle statistiche della FIFA, la numero 9 è stata tra le giocatrici ad aver ricevuto più passaggi tra centrocampo e difesa e ad aver applicato una maggiore pressione difensiva, mentre la Svezia può vantare in totale ben 14 gol e solo 4 subiti.

Come ha affermato la stessa Asllani, nonostante la finale sfiorata, aver raggiunto il terzo posto rappresenta un motivo di orgoglio e di fatto un buon risultato, frutto di sacrificio, lavoro di squadra e del bel percorso della nazionale svedese. La squadra di Gerhardsson, infatti, ha iniziato il cammino prima con la vittoria del girone del gruppo G (in cui era presente anche l’Italia), ha poi eliminato le detentrici del trofeo - gli USA - ai calci di rigore e ha infine vinto contro il Giappone ai quarti di finale, prima di essere eliminata in semifinale dalla Spagna di Jorge Vilda.