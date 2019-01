Figc: Albertini, ho tanta voglia di fare

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Sono emozionato per questo ritorno in Federcalcio e orgoglioso di succedere a Gianni Rivera. A un Pallone d'Oro segue un regista, un mediano con tanta voglia di fare per dare un contributo a questa federazione. Perché, così come il presidente Gravina, considero il settore tecnico nevralgico nella formazione dei giovani". Così Demetrio Albertini dopo la nomina a presidente del settore tecnico della Figc. A presentarlo, il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Ringrazio Albertini per aver accettato l'incarico. Al di là della sua qualità, delle conoscenze e competenze, sottolineo l'importanza di questo lavoro di squadra per poter riformare il calcio italiano - ha sottolineato - Ringrazio anche Gianni Rivera per quanto fatto, continuerà a essere una delle persone più importanti nel costituendo Club Italia che presenteremo entro il mese di febbraio, nel prossimo Consiglio federale".