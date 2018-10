Figc, Gattuso "pensino alle riforme"

Servono impegno e professionisti come per Milano-Cortina 2026

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 20 OTT - "Serve stabilità, gente che non pensi alla poltrona ma a riforme importanti, che ci metta la faccia. La priorità è mettere a posto tutte le leghe, fare stadi come si deve e portarci la gente". E' il pensiero di Rino Gattuso sul nuovo corso che si aprirà lunedì in Federcalcio. "Come siamo stati bravi e ci siamo impegnati per fare la candidatura Milano-Cortina per i Giochi invernali - ha detto l'allenatore del Milan -, dobbiamo essere bravi, con grandi professionisti per migliorare il nostro calcio".