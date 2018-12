Figc: Gravina, alimenteremo entusiasmo

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "Il 29 gennaio 2018 è stata una bruttissima pagina per la nostra federazione perché non siamo riusciti a darle una governance, ma il 22 ottobre siamo stati più maturi e responsabili e la governance che abbiamo strutturato è anche un seme di entusiasmo per il calcio". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni di Rai Sport. "Per il 2019 mi auguro di alimentare questo entusiasmo grazie ai risultati che sapremo raggiungere in tutti gli importantissimi eventi che ci aspettano nel nuovo anno", ha aggiunto il n.1 del calcio italiano. Gravina, alla vigilia di Natale, ha voluto fare un "augurio di serenità a tutto il mondo del calcio. Auguro un anno all'insegna del rispetto delle regole e della dignità di tutti coloro che seguono e tifano questo splendido gioco".