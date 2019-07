Figc: Gravina, non intervengo su Procura

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il Consiglio federale Figc martedì analizzerà la proposta della Lega di B per Playoff e Playout del campionato 2019/20, l'introduzione del contributo di solidarietà (fino al 3%) per le cessioni a titolo definitivo dei calciatori a vantaggio delle società che li hanno formati a partire dal 12/o fino al 21/o compleanno, quindi deciderà sulle ammissioni ad A e B donne. Non si metterà al voto la questione dell'avvicendamento del procuratore federale, Pecoraro, ipotesi ventilata, ma esclusa oggi da Gravina, in un'intervista al Il Centro. "Sono il primo - ha detto - a sostenere che va rivisitato il sistema della giustizia sportiva. Siamo già intervenuti con la riforma della Corte d'appello federale e il discorso può riguardare anche la Procura. Ma esistono i tempi per fare le cose. Esiste una sensibilità che mi suggerisce che questo non è il momento giusto. Ci sono 2-3 indagini da istruire e definire, intervenire ora sulla Procura significherebbe un'invasione di campo politica. Che non intendo perseguire".