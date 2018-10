Figc: Gravina, Tommasi se vuole aderisce

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - "Convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto altrimenti entreremmo in una logica perversa. Lui sa che esiste un'esigenza di riforma del calcio italiano: se vuol aderire lo faccia, se fosse un problema personale mi dispiacerebbe". Così il candidato unico alla poltrona della Figc, Gabriele Gravina. "Esiste una piattaforma programmatica condivisa in grandissima parte anche dai calciatori - ha aggiunto Gravina -. Se qualcuno vuole essere sordo io non posso fare promesse violentando il mio modo di essere". Gravina punta a portare in Figc l'esperienza di Marotta: "A che punto siamo? A quell'approccio iniziale di riflessione, da allora non ci siamo più sentiti, ora valuteremo, tra gli obiettivi c'è anche questo".