Figc, le elezioni sono alle porte: sfida tra Gravina e Sibilia

Entra nel vivo la sfida per la massima poltrona della FIGC tra l'attuale presidente Gabriele Gravina e lo sfidante Cosimo Sibila, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, l'esito della sfuda sarà in parte deciso da un altro scontro quello per la presidenza dell'AIC tra l'attuale vicepresidente Calcagno e Marco Tardelli. In caso di vittoria di quest’ultimo, secondo il portale del quotidiano romano sarebbe più che probabile la vittoria di Sibilia, che avrebbe già l’appoggio proprio di Tardelli e probabilmente anche dell’Assoallenatori (oggi guidata da Ulivieri, per la successione sfida Camolese-Beretta).