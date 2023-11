Figc, reintrodotto contributo solidarietà al 3%

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Con l'obiettivo di completare il sistema integrato di meccanismi di solidarietà trasversali ai diversi campionati, il Consiglio Federale della Figc ha reintrodotto il cosiddetto 'contributo di solidarietà del 3%' quale remunerazione (solo in caso di cessioni definitive in ambito nazionale, per il periodo compreso tra i 10 e i 21 anni e non per gli anni di formazione all'estero) dei club italiani che investono nella formazione nell'educazione dei giovani calciatori. "Si tratta di un tre per cento da distribuirsi all'interno del sistema che sarà applicato come mutualità, come solidarietà per tutti i trasferimenti di calciatori che avvengono nel mercato qui in Italia a cominciare dal mercato di gennaio", ha spiegato il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del consiglio. Inoltre, definitivamente adottato il nuovo Regolamento Agenti, che verrà sottoposto all'approvazione del Coni.

Per l'entrata in vigore, si è condiviso di attendere la generale adozione da parte delle altre Federazioni. Approvato poi all'unanimità la prima rimodulazione del budget annuale 2023 resasi necessaria dall'aumento dei ricavi commerciali e sportivi che potrebbe portare al miglior risultato di esercizio in un anno senza vittorie al Campionato Mondiale o Europeo. (ANSA).