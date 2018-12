FIGC, risoluzione consensuale con Uva

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - La risoluzione consensuale tra Federcalcio e Uva e' stata confermata dalla Figc con una nota ufficiale, nella quale si sottolinea come "dopo la revoca della sospensione lavorativa disposta dalla Federcalcio lo scorso 24 ottobre e la contestuale concessione di ferie sino al 31 dicembre", la federazione e il suo df hanno condiviso "l'opportunità di procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo in essere con effetto dal 31 dicembre 2018. "Il presidente federale Gabriele Gravina - conclude la Federcalcio - nel riconoscere le qualità professionali sempre dimostrate dal dottor Uva, augura al medesimo di proseguire con successo nel suo incarico di vicepresidente UEFA, dicendosi sicuro che, in tale ruolo, saprà garantire un efficace supporto per la Federazione e il calcio europeo. Il dottor Uva, dal canto suo, formula i migliori auguri al presidente Gravina e a tutta la Federazione".(ANSA).