Figc, Sibilia vice vicario, darò massimo

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Ringrazio tutti i membri del Consiglio Federale per il voto unanime e sono lieto per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Il mio contributo sarà massimo per il raggiungimento degli obiettivi della nuova governance". È quanto tiene a specificare su Twitter il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, nominato oggi vicepresidente vicario della Figc dal consiglio federale.