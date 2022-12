Figlia Pelé: "Un'altra notte insieme a lui"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un'altra notte, quella passata da qualche ora, per i familiari di Pelé che si trovano accanto a O Rei, ricoverato nell'ospedale Albert Einsten di San Paolo. "Un'altra notte accanto a lui", ha scritto su Instagram la figlia del 'calciatore del secolo', Kely Nascimento, assieme alla quale sono il fratello Edinho, che ha avuto qualche giorno di permesso dal club di Serie B, il Londrina, che allena attualmente, la moglie di Pelé Marcia Aoki, e una fitta schiera di nipoti dell'ex fuoriclasse. "Dobbiamo sempre essere molto grati - ha scritto ancora la figlia di Pelé -, perché anche se abbiamo passato il giorno di Natale in ospedale, abbiamo avuto il privilegio di averlo fatto in una struttura come @hosp_einstein. E quindi di aver visto nostro padre trattato da questi professionisti, super competenti ed estremamente affettuosi. E non passa un momento in cui ci dimentichiamo di avere questo privilegio. Ancora Buon Natale, molta salute, molto amore, molte risate e molta passione, oggi e sempre, per tutti voi". Pelé è ricoverato all'Albert Einstein da fine novembre, e la struttura ha fatto sapere che oggi non sono previsti bollettini di aggiornamento sulle condizioni di salute di O Rei. (ANSA).