Fik Tomori compie gli anni: gli auguri social del Milan!

Grande festa per Fikayo Tomori che nella giornata di oggi festeggia il suo compleanno. Nato in Canada da genitori nigeriani il 19 dicembre 1997 - ma cresciuto in Inghilterra -, oggi Tomori spegnerà 26 candeline. Un traguardo importante per il difensore inglese che, con gli anni che passano, è sempre più leader della difesa rossonera.

Il Milan gli ha dedicato un post d'auguri social. Il messaggio recita così: "Non un anno più vecchio, ma un anno più forte sul campo. Tanti auguri alla nostra potenza difensiva".