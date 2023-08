Fikayo Tomori è il decimo centrale difensivo più costoso della storia della Serie A

Secondo i dati di Transfermarkt.it, quello di Fikayo Tomori è stato il decimo trasferimento più costoso di un difensore centrale in Serie A. L'inglese venne riscattato dal Milan nel 2021 per circa 31 milioni. Il primo in questa particolare classifica è De Ligt, dall'Ajax alla Juve per la cifra record di 85 milioni.