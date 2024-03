Filippo Galli e il paragone Chukwueze-De Ketelaere: "Sbagliato paragonarli, hanno storie e contesti diversi"

vedi letture

Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga ieri pomeriggio a San Siro contro l'Empoli in campionato e si avvicina così all'importante sfida di giovedì sera sul campo dello Slavia Praga, match valevole per l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Dell'attuale rendimento dei rossoneri di Stefano Pioli e in particolare sullo strano confronto Chukwueze-De Ketelaere, ha parlato così l'ex storico difensore del Milan, Filippo Galli.

Ecco un estratto rilasciato dall'intervista a Radio Rossonera: "Non penso sia giusto paragonarli, dovrei leggere dati e numeri alla mano, ma il contesto è diverso e ognuno ha le proprie storie all'interno del club, i propri momenti, alti e bassi. Secondo me sono due giocatori diversi, due bravi ragazzi con storie che sarebbe inappropriato confrontare in questo momento".