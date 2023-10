Filippo Galli e il turnover contro il Genoa: "Giusto fare i cambi, quest'anno la rosa del Milan è importante"

vedi letture

L'ex storico difensore rossonero commenta così a Milan TV il turnover in attacco da parte di Pioli in Genoa-Milan: "Felice di vedere ancora Adlì, la squadra ha tante opzioni e il mister fa bene a far ruotare tutti. L'attacco del Milan rimane forte anche senza i titolari".