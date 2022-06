MilanNews.it

L'ex calciatore del Milan Filippo Galli, ha commentato così, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il rinnovo ancora non arrivato di Maldini e Massara con il Milan: "Una sorpresa per tutti. Sia Maldini che Massara avrebbero meritato il prolungamento a campionato finito, per il risultato finale ma anche per il processo con cui sono arrivati alla vittoria".