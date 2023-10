Filippo Galli pazzo di Tomori: "Se gioca come sa fare lui, non ce n'è per nessuno"

Filippo Galli, ex difensore del Milan, intervistato da Tuttosport, parla così del reparto arretrato rossonero, elogiando in particolar modo Fikayo Tomori: "Continua a crescere. In campo ha raggiunto quella consapevolezza che lo ha reso un giocatore fondamentale per il Milan e per il suo allenatore. Questa fiducia lo ha aiutato e lo aiuta a migliorarsi gara dopo gara. Ma la sua forza è che è riuscito, nelle difficoltà, ad aiutarsi anche da solo.

Merito della sua personalità. Ora là dietro è diventato un leader insostituibile… Paragoni? Tomori deve fare Tomori. E nel momento in cui Fikayo in campo fa il vero Tomori, non ce n’è per nessuno".