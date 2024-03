Filippo Galli: "Simic e Jimenez stanno facendo bene con Abate, sono serviti a Pioli"

Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga ieri pomeriggio contro l'Empoli, 1-0 grazie al decimo sigillo in stagione di Christian Pulisic, sempre più simbolo del positivo mercato estivo rossonero. Dell'attuale rendimento dei rossoneri di Stefano Pioli sin qui ed in particolare dell'imminente gara di Europa League giovedì sera contro lo Slavia Praga, ha parlato così l'ex storico difensore del Milan, Filippo Galli: queste le sue parole rilasciate in un'intervista a Radio Rossonera.

Sulla partita vinta contro l'Empoli

"Non è stata una gara entusiasmante, ma è stato importante aver vinto senza subire quasi nulla. Con un ritmo lento e poca velocità, per gli avversari è più facile chiudersi e concedere poco, servirà aumentare la manovra e la precisione nei passaggi".

I ritorni di Tomori e Kalulu

"Sì, insieme a Thiaw anche loro due rappresentano elementi che sono mancati molto al Milan nel corso di questi mesi. Tomori ha grande velocità rispetto a Kjaer e Gabbia, che hanno fatto molto bene e questo va sottolineato. Per Pioli sarà fondamentale avere tutti a disposizione, soprattutto nel reparto difensivo".

Un Milan che deve entusiasmare di più

"Siamo tutti abituati a un Milan che gioca un calcio veloce, divertente, noi rossoneri siamo sempre un po' pretenziosi, è un qualcosa che abbiamo dentro da tantissimi anni. Credo che una buona parte del pubblico di San Siro voglia divertirsi di nuovo quando guarda il Milan, i ragazzi di Pioli devono farci entusiasmare di più".

Chukwueze come De Ketelaere, il confronto

"Non penso sia giusto paragonarli, ognuno ha le proprie storie all'interno del club, i propri momenti, alti e bassi. Secondo me sono due giocatori diversi, due bravi ragazzi con storie che sarebbe inappropriato confrontare in questo momento".

La gestione dei giovani

"Credo che in questo punto della stagione sia fondamentale avere più certezze pronte, e quindi far crescere i giovani con calma in Primavera. Simic e Jimenez stanno facendo bene con Abate, sono serviti a Pioli in un momento di grande difficoltà anche per gli infortuni che avevano tempestato il Milan durante l'inverno".

Su Camarda

"Non entro nelle dinamiche contrattuali, ci sono strategie e comunicazioni personali, non parlo di questo. Però sarebbe un grande dispiacere se andasse all'estero, è un ragazzo milanista e rossonero come tutti noi, è cresciuto qui e spero possa restare in futuro".