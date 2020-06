Finale Champions a Lisbona 23/8, Europa League il 21/8

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La Champions League sarà assegnata il 23 agosto a Lisbona, che prima della finale ospiterà nei suoi due stadi anche i quarti e le semifinali in gare secche. E' la decisione del Comitato esecutivo della Uefa, che verrà ufficializzata a breve. Come apprende l'ANSA, la 'Final Eight' di Europa League si disputerà invece in Germania, a Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia, che sarà la sede della finale il 21 agosto. (ANSA).