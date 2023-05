Finale Coppa Italia, ospiti a Roma tanti ex rossoneri

Fonte: tuttomercatoweb.com

Saranno tantissimi gli ambasciatori della Serie A domani sera a Roma per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Come riporta Tuttosport, molti verranno coinvolti in eventi e tornei di padel: Aldair, Nicola Amoruso, Antonini, Brocchi, Candela, Fabio Cannavaro, Di Biagio, Dida, Ferrara, Frey, Dario Marcolin, Materazzi, Matri, Pazzini, Pirlo, Shevchenko, Toni, Totti, Ventola, Vieri, Zaccardo e Zambrotta.