Finale di Champions, la Scala sposta il concerto in Duomo

© foto di Antonio Vitiello

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La Filarmonica della Scala lascia il posto alla finale di Champions League: comunque vada la semifinale fra Inter e Milan, di sicuro una squadra di Milano il 10 giugno giocherà la finale di Champions league a Istanbul. Ed è in base a questa certezza che il tradizionale concerto in piazza Duomo della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly - inizialmente in programma per sabato 10 giugno - si svolgerà invece l'8. Da alcuni giorni la Rai, che trasmette in diretta il concerto, ha comunicato agli organizzatori la necessità di un cambio di data. Impossibile tenere il concerto sabato, nel giorno della finale, ma anche domenica perché non ci sarebbero i tempi per il montaggio del palco in sicurezza, si è optato per il giovedì.

Il programma del concerto, che quest'anno vedrà il ritorno di un ospite d'eccezione, sarà annunciato il 16 maggio in una conferenza stampa. "Non potevamo non lasciare spazio per guardare la partita e tifare alla città e lo faremo anche noi" fanno sapere dalla Filarmonica. E in questo modo "alla fine le feste saranno due, una l'8 e una il 10 giugno". (ANSA).