Fine primo tempo, il Milan sulle ali di Pulisic e Chuwueze: 2-0 e superiorità numerica

Fine primo tempo a San Siro: il Milan conduce per 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Giroud che, in venti minuti, hanno indirizzato la sfida. Grande prima frazione di gioco per il Milan di Stefano Pioli che nei primi venti minuti mette in ghiaccio, virtualmente, la sfida: prima Pulisic con un gran gol, poi Giroud con il solito gol di testa, portano i rossoneri in vantaggio di due reti. La seconda metà di tempo scivola su ritmi più lenti anche se Gonzalez, il più pericoloso tra i suoi, colpisce una traversa.

Nel finale Lecce ridotto in dieci uomini: rosso diretto per Krstovic per un brutto intervento su Chukwueze che, tra i giocatori del Milan, è stato sicuramente uno dei migliori. Per l'ex Villarreal un bell'assist a Pulisic e tanti spunti molto interessanti. Ora non bisogna commettere l'errore della gara di andata, quando i rossoneri si fecero rimontare due reti nella seconda frazione di gioco, rischiando pure di perdere la partita.