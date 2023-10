Finita la tre giorni europea. La Champions salta una settimana: si giocherà dopo l'Udinese

vedi letture

Si è conclusa ieri sera la tre giorni europea della settimana, che ha visto disputarsi i match della terza giornata della fase a gironi di Champions, Europa e Conference League. Nella prossima settimana non ci saranno partite europee: il Milan tornerò in campo in Champions League martedì 7 novembre a San Siro contro il PSG.