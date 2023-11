Finita Milan-Udinese: San Siro fischia forte. I friulani vincolo la prima partita stagione contro un Milan osceno

Bruttissima prestazione del #Milan e l’#Udinese vince a San Siro la sua prima partita in campionato col rigore di Pereyra. Va posto rimedio a questa escalation negativa: un punto nelle ultime tre partite, zero nelle ultime due in casa, pochissimo gioco offensivo e troppi infortuni. Fischia lo stadio.