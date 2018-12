F.Inzaghi in bilico, non solo colpa mia

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - L'incrocio è un amarcord. Napoli-Bologna significa anche il faccia a faccia tra Carlo Ancelotti e Filippo Inzaghi. Da giocatore, SuperPippo ha regalato la Champions 2007 al suo allora tecnico. I due hanno viaggiato a braccetto tra Juventus (2 anni) e Milan: proprio in rossonero hanno vinto tutto. Oggi il tecnico rossoblù va a caccia di un blitz al San Paolo che taciti le voci di esonero: "Incontrare Carlo sarà una grande emozione. E' un grande uomo, abbiamo un legame forte e bello, abbiamo sempre avuto un rapporto stupendo. Domani, però, spero di dargli un dispiacere. In fondo, con tutti i piaceri che gli ho fatto in carriera...". Inzaghi recita il 'mea culpa' per un girone d'andata deficitario, ma non intende mollare la panchina: "Non ci ho mai pensato. Io guardo avanti, non mi sento in bilico. Quello che sta facendo il Bologna non basta, ma le colpe sono di tutti, le responsabilità dobbiamo prendercele tutti".