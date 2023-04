Fiocco azzurro in casa Milan, è nato il primogenito di Rade Krunic

Rade Krunic è diventato ufficialmente papà. Il centrocampista bosniaco, infatti, come annunciato sui profili social, ha festeggiato la nascita del primogenito Andrej. "È nato Andrej, il primo figlio di Ivana e Rade Krunić: congratulazioni!" ha poi scritto il Milan sull'account Twitter.

Congratulations to Ivana and Rade Krunić on the arrival of their first son, Andrej ❤



