FIOR-MIL (1-1): botta e risposta, a Loftus-Cheek risponde Duncan

Accade tutto in 5 minuti: prima è il Milan a passare in vantaggio al 47' con Loftus-Cheek, bravo a segnare da pochi passi da Terracciano su assist di Leao. Pareggia purtroppo poco dopo Duncan, che con il sinistro batte Maignan dal limite dell'area. Tutto da rifare per i rossoneri, troppo fragili in difesa in questa stagione.