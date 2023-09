Fiore: "Dal punto di vista sportivo mi intriga più il Milan, perché è un progetto nuovo, ed è partito meglio di quanto si aspettava"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "E' un girone non impossibile, mi aspetto che quanto meno arrivi a giocarselo, poi in Champions non è mai facile. La Lazio è una squadra che a livello tecnico può assolutamente passare il girone, e dopo tanti anni di assenza dalla Coppa è un'occasione importante per consolidarsi a livello europeo. La squadra deve fare quel salto di qualità". Così Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha parlato del ritorno nell'Europa che conta della squadra di Sarri, a margine della partita di padel tra ex calciatori che ha fatto da antipasto agli Italian Padel Awards al Foro Italico. "La mia prima impressione su Guendouzi? Ha esordito molto bene a Napoli, in un momento complicato della partita è entrato con personalità - continua - Sarà un jolly importante per Sarri".

La vera Lazio, per Fiore, non è quella che ha perso a Lecce e col Genoa ma quella che ha vinto a Napoli, "perché l'ha dimostrato per gran parte dell'anno scorso". L'ex centrocampista azzurro dice poi la sua sul prossimo derby di Milano: "Dal punto di vista sportivo mi intriga più il Milan, perché è un progetto nuovo, ed è partito meglio di quanto si aspettava: non era facile dopo aver cambiato tanto, invece Pioli è sulla buona strada". L'Inter invece "è una certezza: ha cambiato qualche uomo ma modo di giocare è rimasto lo stesso. Per me resta la squadra favorita, quella da battere", conclude. (ANSA).