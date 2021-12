Fiorentina: 4 positivi, uno è un giocatore

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - Quattro positivi all'interno della prima squadra della Fiorentina: è il responso dei tamponi effettuati oggi in occasione del raduno dopo la pausa natalizia. Tra i quattro positivi tutti asintomatici, fa sapere il club viola attraverso una nota, solo uno è un giocatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento. La prima sessione agli ordini di Vincenzo Italiano si è svolta questo pomeriggio, dopo l'arrivo dei risultati dei tamponi. Fra i giocatori che hanno partecipato all'allenamento anche il nuovo arrivo Jonathan Ikonè il cui acquisto verrà ufficializzato a partire dal 3 gennaio. Del gruppo mancano Amrabat in ritiro con il Marocco per la Coppa d'Africa e i sudamericani Igor, Torreira e Nico Gonzalez che, in permesso accordato dalla società, sono attesi a Firenze venerdì. Per quanto riguarda la Primavera, aggiunge il club viola, è stata ripresa l'attività è ripresa e ai controlli effettuati non sono state riscontrate ulteriori positività, mentre la squadra femminile ricomincerà ad allenarsi lunedì prossimo. (ANSA).