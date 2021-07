Fiorentina, anche con Italiano la sostanza non cambia: per il club Vlahovic è incedibile

Non che serva il parere di un allenatore più che un altro, oggi come oggi, per stabilire l'importanza e la centralità di Dusan Vlahovic nel progetto calcistico della Fiorentina. E quindi, se nelle settimane in cui la panchina (solo virtualmente, è il caso di dirlo) era affidata a Gattuso le indiscrezioni e gli spifferi societari raccontavano di un club determinato a trattenere con tutte le proprie forze il talento serbo classe 2000, lo stesso identico discorso vale anche per Vincenzo Italiano. L'ex allenatore dello Spezia non ha neanche avuto bisogno di ribadire ai suoi dirigenti quanto importante sarebbe riuscire a costruire la squadra della prossima stagione intorno a Vlahovic: il concetto gli è stato chiarito quando ancora aveva da firmare il contratto. Perciò, almeno nelle intenzioni della Fiorentina (il contratto, seppure ad oggi non ci sia ancora aria di rinnovo in vista, scade tra due anni) le offerte multi-milionarie arrivate in queste settimane tra Italia (Roma e Juventus le più interessate) e non solo (in Inghilterra ha gli occhi di Arsenal, Manchester United e Tottenham puntati addosso, in Spagna ultimamente si è mosso anche il Siviglia) saranno respinte al mittente. Dusan Vlahovic è incedibile: dalla sua permanenza passa la Fiorentina del presente, ma anche le ambizioni eventualmente rinnovate di quella futura. Per un altro anno almeno, il suo posto sarà Firenze.