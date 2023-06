Fiorentina: Aquilani allenerà il Pisa, Saponara non rinnova

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - In attesa di far decollare il proprio mercato la Fiorentina saluta Alberto Aquilani e Riccardo Saponara. Il primo, dopo allenato per cinque anni nelle giovanili viola conquistando cinque trofei - tre Coppe Italia e due Supercoppe - con la Primavera viola e disputando diverse finali di categoria (compresa l'ultima persa contro il Lecce per lo scudetto), sarà il nuovo tecnico del Pisa. Per l'ex centrocampista della Roma e della stessa Fiorentina sarà la prima esperienza con un club di Serie B: per accettarla ha interrotto anzitempo il contratto che lo legava alla società viola ancora per una stagione mentre con quella nerazzurra è pronto un accordo biennale. Intanto dopo 107 presenze e 11 gol è giunta al capolinea l'avventura in viola di Saponara: niente rinnovo pe il giocatore in scadenza di contratto. La conferma del suo addio l'ha data lui stesso oggi con un post sul proprio profilo Instagram.

Un messaggio di ringraziamenti per il ''meraviglioso cammino, sicuramente tortuoso, ma ricco di gioie e soddisfazioni'' in cui ha ha voluto evidenziare come ''Firenze sia entrata nel mio cuore in un attimo ed ogni singolo momento vissuto in questi sei anni mi ha reso un uomo più maturo e un giocatore migliore. Sfoglio con fierezza l'ultima pagina di questo capitolo, consapevole di aver dato tutto me stesso per onorare i colori di questa città. Un abbraccio a tutti. Forza Viola''. (ANSA).