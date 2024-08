Fiorentina, arriva De Gea e si accelera per Richardson

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - La Fiorentina ha scelto: sarà Davide De Gea, 33 anni, il suo nuovo portiere. L'estremo difensore spagnolo trentatreenne che per 12 anni ha difeso la porta del Manchester United e adesso è svincolato è ad un passo dal vestire la maglia viola: per lui è pronto un accordo annuale (a 2 milioni più uno di bonus) con opzione per la stagione successiva che scatterà al raggiungimento di alcuni obiettivi. L'arrivo di De Gea, reduce da una stagione di inattività, potrebbe coincidere con l'addio di Pietro Terracciano destinazione Monza.Per quanto riguarda il centrocampo il club viola ha spostato i suoi radar su Amir Richardson del Reims, classe 2002, figlio d'arte (il padre è stato un giocatore di NBA, Michel Ray), valutazione intorno ai 12 milioni: il giocatore marocchino, impegnato alle Olimpiadi con la propria selezione, ha conquistato oggi la medaglia di bronzo nel match contro l'Egitto per il 3° e 4°. Per definire l'accordo che prevede un contratto quinquennale per il giocatore mancano solo alcuni dettagli.

Resta in stand by la situazione di Tennar Tessmann ma la priorità per la Fiorentina è arrivare alla fumata bianca per Albert Gudmundsson: dopo la cessione lampo di Retegui all'Atalanta il Genoa ha necessità di trovare prima possibile un'alternativa in attacco. Intanto domani alle 13 al Viola Park verrà presentato Andrea Colpani dopodiché l'ex centrocampista del Monza insieme al resto dei compagni volerà in Germania per l'amichevole con il Friburgo in programma sabato alle 15,30 (diretta su Dazn). Quanto a Nico Gonzalez per valutare una sua eventuale cessione la Fiorentina attende offerte concrete, non inferiori a 30-35 milioni di euro, anche se la Juventus (al momento in pole per l'esterno argentino) potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita tecnica, da McKennie ad Arthur che ha già vestito la maglia viola la scorsa stagione. (ANSA).