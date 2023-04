Fiorentina, Barak sul Milan: "Difende molto bene, Maignan fa la differenza. Contro il Napoli..."

Antonin Barak è uno dei protagonisti della Fiorentina che con il pareggio di ieri ha inanellato ben 14 risultati utili consecutivi, si gioca un posto nella semifinale di Conference League e uno nella finale di Coppa Italia oltre a essere tornato in corsa per l'Europa anche tramite il campionato. Il centrocampista ceco però, in estate era stato molto vicino al Napoli e cercato anche dal Milan e stasera guarderà i quarti di finale di Champions League con gli occhi di un giocatore ambizioso che presto o tardi vorrebbe avere l'occasione di sentire la famosa "musichetta". Nel corso di una lunga intervista esclusiva rilasciata a TMW, che verrà pubblicata integralmente nella giornata di domani e dove verranno affrontati tanti temi che riguardano i viola e non solo, Barak ha parlato anche della notte del Maradona, rispondendo così: "Se avessi dovuto fare un pronostico un mese fa, avrei detto Napoli al 100%. In questo momento il Milan è tornato a giocare con la stessa formazione che ha vinto o scudetto e si vede. Difendono molto bene, anche perché è tornato un giocatore fondamentale come Maignan che fa la differenza anche se da un portiere di solito non ti aspetti questo. Ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo.

Per me è una sfida da 50 e 50, ma penso che alla fine abbia più chance il Milan perché vedo tante problematiche per il Napoli. Non si sa come rientrerà Osimhen, che non sarà al 100% della condizione e altri giocatori sono un po' fuori forma rispetto a ciò che abbiamo visto nella prima parte di stagione. Il Milan invece sa giocare queste partite, anche se è una squadra molto giovane. Poi ha Ibrahimovic che può trascinarli anche da fuori e ha esperienza in difesa. Per questo penso che sia leggermente favorito il Milan".