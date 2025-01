Fiorentina, Bove fa l'arbitro nella partitella di allenamento

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Edoardo Bove in veste di arbitro. Il giovane centrocampista della Fiorentina, costretto ad uno stop forzato dopo il malore accusato in campo lo scorso 1 dicembre, per cui gli è stato impiantato un defibrillatore, continua a stare vicino alla squadra e a partecipare alla vita di gruppo al Viola Park. In attesa di sapere se e come potrà proseguire la sua carriera, oggi Bove ha dato una mano a Palladino e al suo staff nel corso dell'allenamento arbitrando la partitella dei compagni, fra i quali Gudmundsson. Il club viola ha diffuso un video in cui si vede fra l'altro l'ex romanista con il fischietto in bocca, indosso la divisa dei collaboratori dell'allenatore, la stessa indossata qualche settimana fa quando seguì la partita con l'Udinese dalla panchina dove siedono i componenti dello staff tecnico. L'assenza del centrocampista arrivato in estate in prestito dalla Roma si è fatta sentire in questo periodo, così la Fiorentina ha cercato da subito di mettere a disposizione di Palladino un giocatore per completare la mediana: la scelta è caduta su Michael Folorunsho atteso a Firenze tra domani sera e venerdì per le visite mediche e le firme.

Si tratterà di un prestito con obbligo condizionato fissato a 8-9 milioni. Per la difesa resta forte l'interesse per Pablo Marì del Monza, mentre per l'attacco il sogno, per adesso difficilissimo sia per gli alti costi (non meno di 30 milioni) che per i molti estimatori, è il nazionale brasiliano Luiz Henrique del Botafogo, classe 2001, Pallone d'oro sudamericano. Su di lui, oltre alla stessa società viola, ci sarebbero il Lione e un paio di club della Premier League. (ANSA).