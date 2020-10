Fiorentina, Commisso: "Non farò come Yonghong Li al Milan"

Non sono mister Li. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky' in cui ha presentato il nuovo centro sportivo, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha dichiarato di non voler spendere soldi senza una ratio ben precisa. "Datemi del tempo, non farò come Yonghong Li al Milan che spese 300 milioni per poi dichiarare bancarotta. Io farò le cose con calma".