Fiorentina, Davide Astori entra nella hall of fame viola

Attimi di commozione alla cerimonia per la Hall of Fame 2019 della Fiorentina. Come annunciato dagli organizzatori dell'evento, Davide Astori è ancora di più nella storia viola, entrando a far parte della Hall of Fame. Consegnata da Pioli e Pezzella ai genitori del capitano della squadra viola scomparso la statuetta e l'attestato che ne certificano l'evento: Astori è e resterà nell'Olimpo dei giocatori della storia della Fiorentina.