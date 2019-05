Fiorentina, due turni stop a Montella

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Due giornate di squalifica per Vincenzo Montella: il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha punito l'allenatore della Fiorentina - per espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara e per avere, dopo l'espulsione, sferrato un pugno ad un cartellone pubblicitario la cui caduta ha ferito lievemente uno steward. Montella dunque non sarà in panchina domenica nell'ultima giornata di campionato, la sfida salvezza con il Genoa.